السيسي للمصريين مازحا: "على مهلكوا شوية عليا في التنكيت"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فحص طلاب المدارس، أسفر عن اكتشاف نسبة عالية من الإصابة بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"، مشيرًا إلى أن المسح أجري على مدارس طلابها من مستويات اجتماعية مختلفة.

جاء هذا خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء.

وأوضح الرئيس، أنه نتيجة المسح على الطلاب ذوي المستويات الاجتماعية المختلفة، أوضحت إصابة نسبة كبيرة منهم بالأنيميا والسمنة، أما الطلاب ذوو المستويات الاجتماعية المتواضعة نسبة كبيرة منهم مصابة بالأنيميا والاستعداد للتقزم، ما يشير إلى أن الجميع يأكل بشكل غير صحي: "اللي معاهم فلوس بياكلوا أكل مش صحي وبيتخن، واللي مش معاهم بياكلوا أكل مش صحي وبيعمل تقزم".

وتساءل: "نعمل إيه؟ أنا في بداية الكلام قولتلكم لوحدي مش هقدر ومحدش هيقدر لوحده، لكن مصر بمجتمعها كلها هيقدر، لما اتكلمت على موضوع السمنة، حجم النكت اللي طلع من المصريين فوق الخيال".

وطالب الرئيس كل أب وأم الاهتمام بالطعام المقدم لأبنائه: "أنا بقولك إن فيه أنيميا وأنا لما أتكلم في موضوع يبقى ظاهرة، الأسر اللي بتقدر تصرف كويس بتتبع نمط غذائي خاطئ بيتخن مثل "الوجبات السريعة"، واللي مش قادر عنده أنيميا برضو بالإضافة للتقزم".

وقال "المصريين دول أهلي، هفضل ابص عليهم واتفرج واسكت؟ وانتوا كمان تتفرجوا معايا ولا ننزل المدارس انا وغيري من المسؤولين ونعذب نفسنا علشان نطمن على ولادنا بياكلوا إيه؟ المشاكل كتير والمصاعب أكتر إنما ده حالنا.

وأكد الرئيس أن الأموال أهم شيء، وبسببها نستطيع البناء وبدونها لن نفعل شيئًا، موجهًا كلمته لمحافظ الإسكندرية: " الفلوس أهم حاجة في الدنيا، معاك هتقدر تعمل وتاكل وتشرب وتبني، مش معاك سيبها"، ليرد المحافظ: "هنجيب فلوس يافندم".

ووجه السيسي كلمته للمصريين مازحًا: "على مهلكوا شوية عليا في التنكيت".