محافظ الجيزة يحضر اجتماع "محلية النواب" لمناقشة إشكاليات الصرف والنظافة

كتب- أحمد علي:

انطلقت فعاليات اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء بحضور محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد لمناقشة المشكلات المتعلقة بالمحافظة.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن التضرر الشديد من الطفوحات المستمرة لمياه الصرف الصحي بشارع جمال عبدالناصر ومدينة النجوم وكذا منطقة 6 أكتوبر بنطاق حي بولاق الدكرور، ما يؤدي إلى اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، فضلا عن بعض الشوارع الأخرى بنطاق الحي تحتاج إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، والثاني: بشأن التأخير الشديد بمحطة الرفع الأرضية وكذا خزان المياه العلوي بصفط اللبن بنطاق حي بولاق الدكرور، والثالث بشأن عدم توقيع البروتوكول بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والخاص بتخصيص أرض محطة ناهيا القديمة بشارع مدينة عامر الجديدة بنطاق حي بولاق الدكرور لإقامة مجمع مدارس، والرابع بشأن القصور الشديد في تقديم خدمات النظافة للمواطنين ما يؤدي إلى تراكم المخلفات والقمامة بنطاق حي بولاق الدكرور، والخامس بشأن استرداد أرض محطة رفع أبو قتادة بنطاق حي بولاق الدكرور وإعادة تخصيصها للنادي العربي بدلاور، والسادس بشأن التضرر الشديد من عدم إحلال وتجديد مدرستي أحمد شوقي وطه حسين (تعليم ابتدائي) التابعتين لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

كما تناقش طلب إحاطة بشأن سوء حالة المياه بدائرة منشأة القناطر، فضلا عن التعنت الواضح من رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة ورفضه توصيل المياه لبعض الشوارع بالقرى التابعة للدائرة، علما بأنه لم يتم عمل صيانة لبعض القرى منذ زمن بعيد.

وفى الاجتماع الثانى، تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، الأول بشأن عدم البدء في تنفيذ محور الملك عبد الله، مما يتسبب في عدم رفع كفاءة ورصف وإنارة شارع ترعة الزمر بنطاق حي بولاق الدكرور، والثاني بشأن عدم تنفيذ إعادة رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، فضلا عن سوء تنفيذ أعمال رصف شارع عبدالرحمن هريدي ( المصرف سابقا )، بالإضافة إلى مطلع كوبري شارع ناهيا إلى شارع جامعة الدول العربية، والثالث بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تعدي مدينة المبعوثين على خط التنظيم واستقطاع جزء كبير من شارع مصطفى مشرفة – أسفل محور صفط اللبن – أمام مستشفى بولاق الدكرور العام ومدينة الطالبات.

وفى ذات الاجتماع، تناقش اللجنة 4 طلبات إحاطة، الأول بشأن عدم رصف الشارع المجاور للدائري والذي يعتبر محور ربط بين مناطق دائرة بولاق الدكرور لاستخدام الدائري، والثاني بشأن كثرة الحوادث على محور صفط اللبن وعدم وجود رادار لتخفيف السرعة، والثالث بشأن عدم منح حي بولاق الدكرور مخصصات مالية كافية لدعم الشوارع بالأسفلت وبلاط انترلوك، والرابع بشأن عدم تنفيذ عدد أربع سلالم كهربائية بمناطق (ناهيا – همفرس – زنين – أبو قتادة بجوار محطة مترو جامعة القاهرة) بنطاق حي بولاق الدكرور، بالإضافة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن سرعة البدء في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الطرق الموجودة بالمناطق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر وتحديداً تلك المحيطة بالمشروعات السكنية الجديدة.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الثالث، طلب إحاطة من النائب محمد الحسيني، بشأن المحاولات المستمرة والممنهجة من مافيا سرقة أراضي الدولة والاستيلاء عليها بعقود وأوراق مزورة في القيام بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي كائنة بين البنك الأهلي وشركة مطاحن القاهرة بشارع فيصل العمومي بنطاق حي بولاق الدكرور، وطلب إحاطة بشأن إعادة بناء الوحدة البيطرية بقرية أبو غالب - منشأة القناطر، وطلبى إحاطة بشأن التأخر في إجراءات تخصيص قطعة الأرض الخاصة بإنشاء مجمع شرطي بمدينة أطفيح، وبشأن عدم إنهاء قرارات التخصيص الخاصة بكل من (الوحدة الصحية بالحلف الغربي – معهد كفر الواصلين – مدرسة عرب العين – مقابر قرية البرمبل – المدرسة اليابانية) بمدينة أطفيح، وطلب إحاطة بشأن توفير ظهير صحراوي لقرى ومدينة العياط، فضلا عن إنشاء مدينة العياط الجديدة، وطلب إحاطة بشأن وجود كثير من المناطق العشوائية داخل دائرة بولاق الدكرور مثل (صفط اللبن الجديدة – الطابق – دلاور – عزبة الورد – قميشة – النجوم – امتداد 6 أكتوبر – أبو قتادة) تحتاج إلى تطوير من صندوق تطوير العشوائيات، وعدد من طلبات الإحاطة الأخرى.​