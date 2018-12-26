السيسي يوجه بحل الاختناقات المرورية بالإسكندرية

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه يتم العمل حالياً على تأهيل طرق النقل الداخلية بالمحافظة من الموارد الذاتية بتكلفة تقدر بـ1.2 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، للعمل على تأهيل الطرق بالكامل لحل مشاكل اختناقات الطرق، متابعًا: "هو ده اللي هينقل الحركة المرورية داخل الإسكندرية نقلة نوعية".

وتابع قنصوة، أن المحافظة تعمل أيضًا على المشروع الرئيسي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مشروع عمل منظومة نقل جماعي موحد داخل الإسكندرية، مؤكدًا أنه تمت دراسة هذا المشروع، والذي يتضمن عمل 4 خطوط، على أن يتم البدء بـ 2، هما خط أبوقير بطول 24 كيلو متر، وخط النصر بطول 13 كيلو متر.

واستوقف الرئيس السيسي، محافظة الإسكندرية، قائلًا: "طالبت بدراسة إمكانية عمل مترو للأنفاق أسفل الترام، وبناءً عليه هيكون عندي خط أبو قير وخط الكورنيش وخط النصر، ثم المحمودية".

وأكد المحافظ، دراسة تعليمات الرئيس، ليقاطعه الرئيس قائلاً: "أنا مش بلزمكم بحاجة عشان متقولوش ده هوى الرئيس، أنا طالبت بعمل الدراسة من 5 شهور، ودي فترة طويلة قوي". ​