رئيس "تنمية المشروعات": تمويل 140 مواطنًا بـ"بشائر الخير2"

كتب – محمود مصطفى:

قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز على أتم استعداد لتمويل أصحاب المشروعات بـ"بشائر الخير2" بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية.

وأضافت خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشائر الخير2"، بمنطقة غيط العنب في محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء: "التقيت 25 من المرشحين للحصول على محلات ببشائر الخير 2، ونعمل برنامجًا لتمويل مشروعاتهم، إضافة إلى 140 مواطنًا لهم أنشطة سابقة، ويتم إتاحة تمويل لبشائر الخير 2، وبعض الأنشطة غير المتوافقة مع الاشتراطات البيئية يتم عمل برنامج لهم، وأي حد يحتاج للدعم، هنقوم بيه".

وأشارت إلى أنه يتم تمويل جميع أنواع الأنشطة التجارية، وفقا لطبيعة النشاط، مع وجود الكثير من التسيرات لفترات السداد بما يناسب تدفقات المشروعه نفسه، من خلال الشباك الواحد.

ولفتت رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التمويل يتم من عشرة آلاف إلى مليون جنيه، بفائدة قدرها 5% فقط.