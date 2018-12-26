السيسي عن مخالفات البناء: "هو مطلوب مني أسكت؟"

كتبت-ياسمين محمد ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عازمة على إزالة كل مخالفات المباني، في الإسكندرية، مكلفًا المحافظ، وقائد المنطقة الشمالية ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية الأمن، بتقديم تقرير يومي بشأن المباني المخالفة وحجم الإزالات.

جاء هذا خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 2" بغيط العنب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء.

ووجه السيسي، سؤالًا للواء أركان حرب كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن موعد بدء إزالة المباني المخالفة في الإسكندرية، ليرد الأخير، بأنه بداية من شهر فبراير المقبل، تدفع الهيئة بـ5 كراكات لإزالة المخالفات.

وأوضح الوزيري، أن حجم التجاوز في الإسكندرية خلال الـ6 شهور الماضية، وصل إلى 900 حالة، أغلبها جرى إزالته بنسبة تفوق 90%، إلا أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في وجود 112 ألف مخالفة سابقة، والمباني حاليًا مأهولة بالسكان، ونسبة الإزالة فيها 4.5% فقط.

وعلق الرئيس على كلمته قائلًا: "يعني تبنوا مخالف وتسكنوا وبعدين تطلبوا مني أوصل صرف صحي وكهربا أنا مش عامل حسابي عليهم؟ وبعدين نخرج للإعلام نقول مش عندنا صرف صحي ولا كهرباء، وكإن الدولة مقصرة".

وأضاف الرئيس: "بعدين هنعمل إيه؟ هل مطلوب مني أسكت؟ انتوا مش بتغيروا على بلدكم؟ مش صعبانة عليكم؟ هو الحب بالكلام؟ وساعة مايجي المكسب ناخده علطول حتى لو بطريق غير صحيح؟".

وأضاف: "تفتكروا المباني اللي إحنا بنعملها فيها مشكلة في المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي؟ لأ طبعًا لإنه متخطط".

وقال الرئيس السيسي، إننا كمواطنين علينا التزام كبير تجاه بلدنا وأولادنا وأحفادنا، وهذا الكلام لا ينطبق فقط على محافظة الإسكندرية، ولكن مختلف المحافظات.

وأكد أن إعادة بحيرة المنزلة إلى ما كانت عليه يتطلب 30 مليار جنيه، وهي منطقة واحدة صغيرة وهناك مناطق كثيرة مثلها: "لسه ماعملناش إدكو وماريوت والتمساح".

وقال الرئيس: "إحنا مش بنعمل لبكرا بس، إحنا بنصلح كتير في اللي فاتنا، بس مش معقول هنقعد نصلح وفيه حد تاني بيحاول يعمل إعاقة لينا كلنا، أنا لو سبت الناس دي عايشة بالطريقة دي، خلال 4 أو 5 سنوات البلد دي هتتهد، لو سبت الناس البسطاء بضعفهم وغلبهم والله 4 أو 5 سنيني البلد هتتهد، لازم نحط إيدينا في إيد بعض علشان نكمل".