السيسي يسأل "قنصوة" عن مصادر دخل محافظة الإسكندرية

كتب- محمد نصار ومي مدحت:

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه يمكن البدء في مشروع بشاير الخير 6 خلال الفترة المقبلة بالاعتماد على رجال الأعمال: "الدولة لن تتكلف شيئًا".

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 2، اليوم الأربعاء، سؤالًا للمحافظ: "انت بتقول ممكن نبدأ ده بالاعتماد على رجال الأعمال، هي بشاير الخير متكلفة كام لحد دلوقتي؟ هو المجتمع المدني وتحيا مصر دفعت المبلغ ده.. أنا برد عليك بقولك لا، لو أنت ضامن تجيب الملبغ ده خلاص، إحنا خدنا 600 مليون جنيه لحد دلوقتي من الإسكان، المجتمع المدني يقدر بس لو كله ساهم معانا".

وتابع الرئيس السيسي: "هسألك سؤال.. بتجيبوا الفلوس منين؟ وأنا بقول الكلام ده لوزارة المالية وللمحليات، هو النهاردة لما نعمل عقود مع أهلنا نبقى ناسيين ناخد الفلوس، وندخل في نزاع بعد كده، شكل ما موجود في الحديقة الدولية".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.