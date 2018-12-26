السيسي لمحافظ الإسكندرية: قولي دخلك كام؟

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساؤلًا للدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية قائلًا: قولي حضرتك دخلك كام كل شهر؟

ورد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، على الرئيس السيسي، قائلًا: دخلي الشهري المتوسط في حدود 100 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة، إلى جانب نحو 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وممكن يزيدوا.

وقاطعه الرئيس السيسي: يعني دخلك حوالي 1.7 مليار جنيه، طب عارف هيزيدوا كام؟، ممكن تقولي متوقع الدخل يزيد بمقدرا كام ومنين؟.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.