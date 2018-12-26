السيسي: الناس مش هتاخد الحاجة من غير فلوس "الكلام ده مش هيمشي معايا"

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة شديدة اللهجة لكافة المحافظين والمسئولين، قائلًا: "بقول لكل مسئول، المحافظ عينه على كل جنيه وكل اتفاق وكل عقد موجود جوا محافظته، بيشوفه، مش أخلي الناس تاخد وخلاص".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع غيط العنب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: "ألاقي محلات متأجرة من 20 سنة بأرقام هزيلة جدًا، ماشي بنحترم العقد بس الناس كمان تسدد، طيب مبيسددش يدخل معايا في منازعة ويقول قضية.. قضيةإيه؟ ده حتى ميرضيش ربنا".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "ده التزام، كل جنيه مبيجيش الناس تمشي، يا ناخد حقنا مضبوط يا بلاش، إحنا مبنخافش غير من ربنا، ميرضيش ربنا ندي الحاجة للناس من غير فلوس، الكلام ده مش هيمشي معايا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.​