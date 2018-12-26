السيسي : " بشاير الخير وراه جهد وهمة"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه للواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية: "مش أنت بتكلمني في التليفون تقولي عايز فلوس؟ أنا بتكلم علشان الناس تعرف الحكاية ماشية إزاي".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 2" بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: "لو قولنا إن الوحدة تتكلف 250 ألف جنيه هنحتاج أكتر من 6 مليارات جنيه في المشروعات دي بس، أوعوا تفتكروا إن بشاير الخير أمر معمول كده، ده وراه جهد وهمة، لكن مفيش الأموال الكافية من كل العناصر اللي شاركت إنها تعمل ده، فلوسكم إيه وبتجيبوا الفلوس منين؟"

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمحليات: "أنا بقول الكلام ده للمحليات ووزارة المالية، هو لما نعمل عقود مع أهلنا منحصلش الفلوس وندخل في نزاع، ده كلام محدش واخد باله منه، ده يتعمل عقد حكومي ووثيقة مؤمنة تخرج للناس كلها تقول كل واحد حقه إيه، إنت تاخد وإحنا ناخد، لكن إنت تاخد بس لا ده أمر غير مقبول، لازم ندي حق الدولة، المسئول اللي على رأس مكان ينتبه، معقول بقى نعمل عقد بـ20 أو 25 سنة يتم دفع سنة والباقي لا؟"

وانتقد الرئيس الوضع في الحديقة الدولية: "الموقف صعب، صعب إيه؟ أنت بتعمل منازعة مع إيه؟ أنا كنت في إسكندرية قبل كده، مبتكسبش خلاص سيب المكان، إنما حاجة بـ3 قروش ومبيندفعوش كمان؟"

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.