محافظ الإسكندرية: مديونية الحديقة الدولية 427 مليون.. والسيسي: "يا ناخد حقنا يا بلاش"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن حجم مديونية الحديقة الدولية تبلغ 427 مليون جنيه، بعد أن قاطعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متسائلًا عن دخل الحديقة الدولية سنوياً.

وأضاف محافظة الإسكندرية، أن دخل الحديقة الدولية يقدر بـ 500 ألف جنيه سنوياً، ليتساءل الرئيس: "لما يكون فيه 400 مليون مديونية يبقى الناس ماكانوش بيدفعوا إيجاراتهم من عشرين سنة، يبقى ده معناه إنهم بقالهم عشرين سنة مادفعوش".

وقال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إن دخل الحديقة يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه شهرياً، مؤكدًا أنه تم إنهاء كافة عقود لمتخلفين عن السداد اعتبارًا منذ نومفبر 2018، فيما تم إبرام عقودًا جديدة:"حالياً المستثمرين اللي عليهم مبالغ بيسددوا".

وعقب الرئيس السيسي:"يا يجيبولي 400 مليون جنيه يا تفضى"، موجهًا بعمل عقود سليمة تضمن حق الدولة:"تتعمل عقود مظبوط أو بلاش منها خالص، بلاش من الحديقة الدولية خالص".

وقال الرئيس السيسي، إن الحديقة الدولية وسداد مديونيتها مسئولية المنطقة الشمالية، مطالباً بعمل تقرير بوضع الحديقة كل 15 يومًا، مضيفًا:"على العيد الصغير تبقى الدنيا كلها متظبطة وأشوف الدنيا عاملة إزاي، يا ناخد حقنا يا بلاش".​