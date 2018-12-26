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وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع "بشاير الخير2" بالإسكندرية

09:51 ص الأربعاء 26 ديسمبر 2018
وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروع "بشاير الخير2" بالإسكندرية

الرئيس السيسي

القاهرة- مصراوي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، إلى مشروع "بشاير الخير 2"، لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية استعدت لزيارة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح "بشاير الخير 2".

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.

السيسي بشاير الخير2 تطوير العشوائيات منطقة غيط العنب الإسكندرية
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