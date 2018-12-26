حدث ليلًا| الرئيس السيسي يستجيب لأسرة "أشرف".. وسقوط صواريخ على دمشق

(مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

السيسي: تابعت استغاثة والدة التلميذ "محمد أشرف".. ووجهت بتقديم الرعاية اللازمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجّه بنقل التلميذ محمد أشرف أحد مصابي مدرسة المرج الخاصة، إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتقديم الرعاية الطبية له.

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بعد استجابة الرئيس لها.. والدة تلميذ "مدرسة المرج": "ربنا يبارك للسيسي"

أعربت هدى المغربي، والدة التلميذ محمد أشرف، أحد مصابي حادث مدرسة المرج، عن سعادتها بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، لنقل نجلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، متابعة "أشكر الرئيس على اهتمامه بالموضوع وربنا يباركله".

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"سيرته مُلهمة".. ننشر نص كلمة السيسي بمناسبة "مئوية السادات"

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة للأمة في ذكرى الاحتفال بمئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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"عبدالعال": ندعم السعودية في قضية "خاشقجي".. ونرفض استغلالها سياسياً

بحث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، ودعم فرص الاستثمار في مصر.

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الزراعة: تطبيق قانون حظر بيع وتداول الطيور الحية أبريل المقبل

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون حظر بيع وتداول الطيور الحية سيبدأ سريانه في أول أبريل المقبل، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة في مصر وعلى البيئة وصحة الإنسان.

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بعد استقالته.. "الكنيسي" لمصراوي: احترمت تاريخي بعد تعنت "هيكل"

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين المستقيل من منصبه، إن استقالته جاءت بسبب – ما وصفه- بـ"تعنت" رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ضد تعديل قانون النقابة.

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هيكل ردًا على الكنيسي: استقالتك "شو إعلامي".. ولسنا في صراع شخصي

اعتبر النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، استقالة حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين من منصبه، بأنها "شو إعلامي"، مضيفًا أن الكنيسي "يحاول أن يصور بأن هناك صراع شخصي معه، وهذا غير صحيح".

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عبد المنعم سعيد: أسامة الباز كان المهندس الفني لاتفاقية السلام

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولي إن الدكتور أسامة الباز، كان المهندس الفني لاتفاقية السلام مع إسرائيل، وكان الذي كتب شروط الاتفاقية باحترافية شديدة وكانت لديه لقاءات مع كارتر ووزير الخارجية الإسرائيلي.

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مصر تُدين الهجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين.

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الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناوئين للبشير

استخدمت الشرطة وقوات الأمن الوطني السودانية اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم ، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير بعد قرابة 30 عامًا في السلطة.

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"صعود ثم انهيار".. صحيفة تتنبأ بعزل نتنياهو بعد فوزه في "الانتخابات الزائفة"

ذكرت صحيفة "هارتس" العبرية، أن العديد من الروايات حول انتخابات منصب رئيس وزراء الاحتلال تشير إلى أن بنيامين نتنياهو سيفوز مرة أخرى، لكنها تختلف فيما بينها حول مدى استمراره في الحكم من عدمه، نتيجة الاختلافات الواسعة مع حزبه الحاكم، والتهم التي يواجهها مؤخرًا.

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"سانا": الدفاع الجوي السوري يعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاع الجوي السوري اعترض صواريخ قرب العاصمة دمشق.

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عباس: مستعدون للسلام مع إسرائيل على أساس القانون الدولي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، استعداده للسلام مع إسرائيل ردا على دعوة أطلقها بابا الفاتيكان فرنسييس للحوار بين الجانبين.

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اليمن: اتفاق السويد حقق تقدما مهما تمثل بقبول الحوثيين الانسحاب من الحديدة

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم /الثلاثاء/، إن اتفاق السويد هو الأول الذي تم فيه تحقيق تقدم مهم تمثل في قبول مليشيا الحوثي الانقلابية الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

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بعد انتحار مصور حرقا.. نقابة الصحفيين في تونس تعلن "إضراب الكرامة"

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين اليوم الثلاثاء، الدخول في إضراب عام يوم 14 يناير المقبل على خلفية وفاة مصور صحفي حرقا في احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية.

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المرصد السوري: 3 انفجارات جنوب دمشق بعد صواريخ إسرائيلية

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ، إن 3 انفجارات وقعت في الريف الغربي والغربي الجنوبي لدمشق.

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