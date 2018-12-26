يفتتحه الرئيس اليوم.. تعرف على مشروع "بشاير الخير2"

(مصراوي):

استعدت محافظة الإسكندرية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح المرحلة الثانية من مشروع "بشاير الخير" لتطوير العشوائيات بمنطقة "غيط العنب"، غرب المدينة.

وتزينت المنطقة بـ 3000 علم، منها 1500 علم للجمهورية، و1500 علم لمحافظة الإسكندرية، بالطرق الرئيسية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة ودهانها وتركيب الكشافات عليها، بالإضافة إلى دهانات الأرصفة باللونين الأصفر والأسود، بمسافة أكثر من 1000 متر وفقا لتصريحات رئيس حى غرب الإسكندرية، اللواء هشام كمال.

وتضمنت المرحلة الثانية وحدات سكنية جديدة، وعدد من الخدمات لتوفير فرص عمل للشباب.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز معلومات عن "بشاير الخير 2"، كالتالي:

- تشمل إنشاء 18 بلوكاً وعمارة فردية، بإجمالى 37 عمارة، أي بمعدل 1869 وحدة سكنية.​

- يتم توفير مساحة 100 متر مربع لكل شقة، مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

- تم تجهيز جميع الوحدات بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

- تضمنت المنطقة الخدمات المختلفة، من محال ومراكز تجارية، وفرع لجهاز الخدمة الوطنية.

- المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

- المرحلة الأولى من المشروع شهدت تسليم 1632 وحدة سكنية.