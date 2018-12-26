ترامب: "الولايات المتحدة على ما يرام.. ونبرم اتفاقيات تجارية عظيمة"

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "على ما يرام"، على الرغم من عدم قدرته على التنبؤ بنهاية الإغلاق الجزئي لمؤسسة الحكومة الاتحادية الأمريكية.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "بلادنا على ما يرام، نقوم بتأمين حدودنا ونبرم اتفاقات تجارية جديدة عظيمة ونعيد قواتنا إلى الوطن، نحن أخيرا نضع أمريكا أولا".

وأعرب ترامب عن أمنياته بعيد ميلاد سعيد "للجميع حتى وسائل الإعلام الكاذبة".

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي من التنبؤ بانتهاء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية، حيث لا يزال يصر على الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وأدلى ترامب بتصريحات متناقضة بشأن حجم الجدار الذي يريد بناءه ولا يزال من غير الواضح مدى استعداده للتوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين في الكونجرس الذين يرفضون تمويل الجدار ويعتبرونه تحركا سياسيا وهدرا للمال.

وكان ترامب قد طالب في البداية بـ5 مليارات دولار ولكن كل المؤشرات تشير إلى أنه يتحدث الآن عن مبلغ أقل.

وتحدث ترامب عن الإغلاق الذي وصل إلى يومه الرابع ، قائلا :"سيستمر الإغلاق حتى نحصل على جدار، أو سياج، أو أيا كان ما يسمونه.. إنه حاجز ضد الأشخاص الذين يتدفقون على بلادنا".

وأعلن ترامب عن عقود جديدة لبناء الجدار إلا أن التفاصيل لا تزال غامضة.