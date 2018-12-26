4500 جنيه غرامة حال إتلافه.. ننشر شروط وضوابط توزيع "التابلت"

كتبت - ياسمين محمد:

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، كتابًا دورياً لتحديد شروط وضوابط توزيع أجهزة الحاسب اللوحي (تابلت) على طلاب الصف الأول الثانوي.

وحدد الكتاب الدوري عدة قواعد عامة لاستخدام التابلت وفقًا للتعليمات الصادرة من القيادة السياسية، منها اعتبار التابلت المُسلّم عهدةً شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطالب، ولا يتم رده إلا حال تحويله إلى نظام تعليمي آخر.

ووفقًا للشروط، فإنه في حال فقدان الجهاز أو تلفه (يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان) من جانب المستلم سواءً كان إداري أو معلم أو طالب، يلتزم بسداد مبلغ 4500 جنيه للإدارة التعليمية التابعة له، مع تسليمه جهازًا بديلًا.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، يبدأ بطلاب الصف الأول الثانوي، يتمثل في إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، بمعدل 4 امتحانات كل عام، وامتحانين كل فصل دراسي يحتسب للطالب الدرجة الأعلى منهما.

ونظرًا لبدء تطبيق النظام، قررت وزارة التربية والتعليم، اعتبار الصف الأول الثانوي للعام الحالي، تجريبيًا، يشترط النجاح، ولا تدخل درجاته ضمن المجموع التراكمي للمرحلة.

وقبل نهاية ديسمبر المقبل، تبدأ وزارة التربية والتعليم، توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظات القناة، ثم تستكمل التوزيع على طلاب باقي المحافظات خلال شهري يناير وفبراير 2019، بعد استكمال تركيب الشبكات الداخلية بالمدارس وتوصيل الانترنت فائق السرعة إليها.

وتستهدف الوزارة بتوزيع هذه الأجهزة على الطلاب، تسهيل حصولهم على المحتوى الثري الذي أتاحته لهم من خلال بنك المعرفة المصري، وكذلك أداء الامتحان من خلاله.

مع العلم بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ في 13 يناير المقبل، سيؤديها الطلاب ورقيا.

ويصل عدد أجهزة "التابلت" المقرر توزيعها على الطلاب 708 ألف جهاز، تسلم لطلاب المدارس الحكومية والخاصة مجانا.