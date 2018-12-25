وزير النقل يتفقد أعمال تجميل الساحة الخارجية لمحطة مصر بالإسكندرية

كتب - أحمد نجيب:

تفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتجميل الساحة الخارجية لمحطة مصر بالإسكندرية وإنشاء حديقة بالساحة ضمن أعمال التطوير التي تتم بالمحطة.

وأكد الوزير على مسئولي السكة الحديد بضرورة أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن تتم بالشكل الملائم لعراقة المحطة التي تعتبر من المحطات الرئيسية الكبرى والتي تتسم بكثافة ركاب عالية.