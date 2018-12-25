بعد استجابة الرئيس لها.. والدة تلميذ "مدرسة المرج": "ربنا يبارك للسيسي"

كتب - أحمد الصعيدي:

أعربت هدى المغربي، والدة التلميذ محمد أشرف، أحد مصابي حادث مدرسة المرج، عن سعادتها بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، لنقل نجلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، متابعة "أشكر الرئيس على اهتمامه بالموضوع وربنا يباركله".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إنها تتمنى أن يتعافى ابنها بعد تلقيه العلاج.

كان الرئيس السيسي، أعلن -عبر حسابه على فيسبوك اليوم- توجيه الأجهزة المعنية لنقل التلميذ محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.