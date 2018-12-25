أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

بعد استجابة الرئيس لها.. والدة تلميذ "مدرسة المرج": "ربنا يبارك للسيسي"

11:46 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
بعد استجابة الرئيس لها.. والدة تلميذ "مدرسة المرج": "ربنا يبارك للسيسي"

صورة من مقطع الفيديو

كتب - أحمد الصعيدي:

أعربت هدى المغربي، والدة التلميذ محمد أشرف، أحد مصابي حادث مدرسة المرج، عن سعادتها بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، لنقل نجلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم، متابعة "أشكر الرئيس على اهتمامه بالموضوع وربنا يباركله".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إنها تتمنى أن يتعافى ابنها بعد تلقيه العلاج.

كان الرئيس السيسي، أعلن -عبر حسابه على فيسبوك اليوم- توجيه الأجهزة المعنية لنقل التلميذ محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

السيدة هدى محمد أشرف حادث مدرسة المرج السيسي المستشفيات المتخصصة

الخبر التالى:

وزير النقل: 10.9 مليون دولار لشراء قطع غيار تأهيل الجرارات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان