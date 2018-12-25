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محافظ القاهرة يشرف على إصلاح ماسورة صرف صحي أسفل الدائري

11:34 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
محافظ القاهرة يشرف على إصلاح ماسورة صرف صحي أسفل الدائري

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء الثلاثاء، أعمال إصلاح كسر ماسورة صرف صحي بطريق الاوتوستراد في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى المعادي، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا عن وجود طفح مياه صرف صحي بطريق الاوتوستراد أدى إلى وجود تعثر بالحركة المرورية.

وأصدر المحافظ تعليماته بانتقال كافة الأجهزة المعنية للموقع والدفع بسيارات وشفاطات شركتي الصرف الصحي والمياه والبدالات لسحب المياه من الشارع حيث تبين وجود سدد في شبكة الصرف الصحي وجاري أعمال التسليك والصيانة.

كما أصدر المحافظ تعليماته للمرور بارشاد المواطنين وقائدي السيارات لاستخدام طرق بديلة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، حيث تم الدفع حتى الآن بـ٣٥ شفاطا.

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محافظ القاهرة ماسورة صرف صحي طريق الاوتوستراد خالد عبدالعال مدينة نصر

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