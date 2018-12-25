"التعليم": "القصة" خارج امتحانات العربي والإنجليزي لـ"أولى ثانوي"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الهدف الأساسي من دراسة القصة في اللغتين العربية والإنجليزية، هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية التي تساعدهم على إنتاج الأفكار وكتابة الموضوعات المختلفة.

وأضاف حجازي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا لكون امتحان الفصل الدراسي الأول الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من 13 يناير المقبل، هو امتحان تدريبي، فلن يجري تضمين القصة المقررة بمادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية في هذا الامتحان.

جاء هذا تعليقا على ما أُثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تضمين محتوى القصة المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2018/2019 في مادتى اللغة العربية، واللغة الإنجليزية بالامتحانات التجريبية.

وأكد حجازي أنه سيسمح لطلاب الصف الأول الثانوي العام، باصطحاب الكتاب المدرسي فقط خلال أداء الامتحان التجريبي في المواد الأساسية التي تُضاف إلى المجموع فقط، والتي جرى إعدادها بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ورُوعي فيها تطبيق مواصفات نظام التقييم الجديد المرتكز على قياس مهارات التفكير العليا.