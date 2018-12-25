أول تعليق من أسرة التلميذ "محمد أشرف" بعد استجابة السيسي لعلاجه

كتبت-ياسمين محمد:

قال المهندس أشرف محمد، ولي أمر التلميذ محمد أشرف، إن مسئولًا برئاسة الجمهورية، أخبره منذ قليل باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطلبه، وقرر نقل ابنه من مستشفى الدمرداش إلى مستشفى وادي النيل التخصصي.

كان الرئيس السيسي، أعلن -عبر حسابه على فيسبوك اليوم- توجيه الأجهزة المعنية لنقل التلميذ محمد أشرف إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وقال والد الطفل لمصراوي، إن سيارة الإسعاف وصلت لمستشفى الدمرداش حالياً لنقل الطفل لمستشفى وادي النيل.

وأبدى والد الطفل تقديره لاستجابة الرئيس السيسي لمطلبه بإنقاذ نجله، مؤكدًا أنها خطوة في طريق علاجه: "استجابة الرئيس خطوة إيجابية وأتمنى حالة محمد تتحسن في مصر".

كان سور مدرسة منارة الشرق الخاصة سقط على طلاب الصف السادس الابتدائي، الخميس الماضي، خلال فترة الفسحة المدرسية، أسفر عن وفاة تلميذ وإصابة 6 آخرين.

وقال والد الطفل محمد أشرف، إن ابنه أجرى جراحة دقيقة بالمخ بسبب النزيف، وحتى الآن لم يبد الطفل استجابة بعد العملية: "أنا مش عارف أقيم حالة ابني لغاية دلوقتي".