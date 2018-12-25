في مئوية السادات| صور نادرة لـ"الرئيس المؤمن"

القاهرة- مصراوي:

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للأمة في ذكرى الاحتفال بمئوية الرئيس الراحل، مؤكدًا أن السادات امتلك شجاعة القرار ورؤية المُستقبل، وسيرته ستظل مُلهمة للأجيال الحالية والقادمة.

ويستعرض مصراوي صورًا أرشيفية للرئيس السادات الذي لقب بجانب "بطل الحرب والسلام" بـ"الرئيس المؤمن" نظرًا لحب ظهوره وهو يقرأ القرآن ويؤدي الصلاة ويحضر خطبة الجمعة في المساجد.

وفي حوار سابق له، قال اللواء محمد عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن المحيطين بالزعيم الراحل أطلقوا عليه لقب "الرئيس المؤمن"، لأنه كان شديد التعلق بالله والإيمان به.

وأضاف: "السادات كان يدخل في حالة خشوع كبيرة خلال أدائه للصلاة، فيستغرق فيها بشكل كامل، لدرجة أنه لا يشعر بأي أحد جانبه، وبالرغم من كل مشاغله، إلا أنه كان يختم القرآن الكريم ثلاثة مرات في رمضان، حتى عندما أصبح رئيسًا للجمهورية".

وأوضح أن الراحل كان يحب الاعتكاف بشدة في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكن مسؤولياته كانت تمنعه من ذلك في أغلب الأحيان.