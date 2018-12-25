هيكل ردًا على الكنيسي: استقالتك "شو إعلامي".. ولسنا في صراع شخصي

كتبت - ميرا إبراهيم:

اعتبر النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، استقالة حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين من منصبه، بأنها "شو إعلامي"، مضيفًا أن الكنيسي "يحاول أن يصور بأن هناك صراع شخصي معه، وهذا غير صحيح".

كان حمدي الكنيسي، قدّم استقالته من منصب نقيب الإعلاميين، اليوم الثلاثاء، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"تعنت" أسامة هيكل، ضد تعديل قانون النقابة.

لكن "هيكل" قال في تصريحات لمصراوي، إن التصويت على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين تم بموافقة 9 أعضاء أمام اعتراض 5 أعضاء فقط، مشيرا إلى أن التصويت على مشروع القانون الذي قدمه النائب أسامة شرشر رفضه ١١ عضوا ووافق عليه ٣ أعضاء فقط، مؤكدًا أنه خلال المناقشات التي جرت لم تكن هناك أي إساءة موجهة لشخص الكنيسي.

وأضاف: "الأستاذ حمدي تسلم مهام منصبه بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تأسس بعهده قانون نقابة الإعلاميين، وهو القانون الذي أصدرته اللجنة نفسها وكان يتضمن شرطًا أساسياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنح فرص متساوية للجميع في الانتخابات بألا يترشح أعضاء اللجنة في الانتخابات بالدورة الأولى، وبالتالي عندما تكليفه بمهام منصبه كان يعلم هذا الشرط جيدًا ومن ثم كان من حقه أن يرفض المنصب، طالما ينتوي الترشح".

وتابع هيكل: "كانت مهام منصب الكنيسي كرئيس للجنة، أن يقوم بمهمتين؛ إعداد قوائم الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء الانتخابات خلال ٦ شهور، ووضع مشروع لميثاق الشرف الإعلامي"، موضحًا أنه بعدما اقتربت المدة من عامين لم يكن في جداول عمومية النقابة سوى 650 اسما فقط، ولَم يوضع مشروع لميثاق الشرف الإعلامي حتى الآن، وهذا يعطي انطباعًا بأنه مدد مهمته بنفسه حتى يتمكن من تعديل القانون لنفسه، حسب قوله.

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام إن اللجنة في دور الانعقاد الحالي رأت أنه لا يجب إدراج هذا المشروع المقدم من "شرشر" لأن إدراجه يعني أن اللجنة تعمل لصالح شخص بعينه، ورغم ذلك حتى لا يُقال أننا منعنا هذا المشروع كما حاول البعض أن يصور، تم عرضه على اللجنة لمناقشته وقد انتهت لرفض التعديلات من حيث المبدأ، وكانت معظم المناقشات تدور على أن التعديل يُسئ للجنة لأنه يوحي أنه يتم لأجل شخص بعينه.

واعتبر هيكل أن استقالة الكنيسي هي "استقالة إعلامية" لأنه رفعها لرئيس الجمهورية بينما الذي عينه ومسؤول عن تلقي الاستقالة هو رئيس مجلس الوزراء، ولكنه يماطل لكسب مزيد من الوقت.

وأضاف: "أقول للاستاذ حمدي نحن نحترم تاريخك ونطلب منك أن تقدم كشف حساب عما فعلته خلال عامين للاعلاميين أصحاب المصلحة الحقيقية في نقابتهم"، مختتمًا حديثه بالقول: "يا استاذ حمدي هذه الاستقالة تؤكد أن ما ذهب إليه أعضاء اللجنة في قرارهم كان صحيحًا بنسبة ١٠٠٪‏ ، وهذه نقابة للإعلاميين وليست ملكا خاصا لك".

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