بعد استقالته.. "الكنيسي" لمصراوي: احترمت تاريخي بعد تعنت "هيكل"

كتب- مصطفى علي:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين المستقيل من منصبه، إن استقالته جاءت بسبب – ما وصفه- بـ"تعنت" رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، ضد تعديل قانون النقابة.

وأضاف الكنيسي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن القانون الحالي به أكثر من مادة تُسقط قانون النقابة بأكمله، والنقابة ليس لها يد في وضعه، وبالتالي طالبنا تعديله لأنه أمر ضروري للغاية، إلا أننا فوجئنا بلجنة الثقافة والإعلام تعطل أي تعديل على القانون.

وتابع: "أسامة هيكل أصدر بيانًا قال فيه إن اللجنة رفضت تعديل القانون بالإجماع، وهو مخطئ في هذا الكلام لأن فارق الأصوات في عملية التصويت كان صوتين فقط، كما قال إنني من تقدمت بمشروع تعديل القانون، إلا أن من تقدم بالتعديلات هو زميل باللجنة وهو النائب أسامة شرشر، ولا يجوز بعد هذا العمر الطويل وتاريخي في المهنة أن يتم التعامل معي بهذه الطريقة، ومن ثم تقدمت باستقالتي لرئيس الجمهورية".

وواصل: "هناك أمور أخرى كثيرة لو ظهرت ستكشف محاولات لجنة الثقافة والإعلام تعطيل بعض الأمور المهمة الأخرى".

وعن كيفية إدارة النقابة بعد استقالته، قال: الملفات ستسير كما هي، وقلت للزملاء في النقابة إنني سأكون معهم وأساندهم في كل ما يحتاجونه مني حتى يحصلوا على حقهم الدستورى والقانوني".