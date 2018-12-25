في ذكرى مئويته| مشاهد من "اغتيال السادات"

القاهرة- مصراوي:

تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ويستعرض مصراوي صورًا لمشاهد اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة الشهير يوم 6 أكتوبر 1981، أثناء حضوره العرض العسكري للذكرى الثامنة لحرب أكتوبر، الذي أقيم في ساحة العرض أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، ويواري جثمانه أمام نصب تذكاري نقشت عليه الحروف الأولى لأسماء جميع شهداء الحرب.

وتُظهر الصور الرئيس السادات، يوجه التحية للحاضرين للاحتفال داخل سيارته، وكذلك اللحظات اللي جرى فيها استهدافه، وسقوط من طان بجواره على الأرض خوفًا من الرصاص.