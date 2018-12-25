السيسي: حرب أكتوبر مهدت الطريق أمام السادات لصنع السلام

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر مهدت الطريق أمام الرئيس الراحل أنور السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث ويتجه نحو السلام.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات.

وأضاف الرئيس السيسي: "الرئيس السادات كان من أجشع وأخلص رجال مصر، وتجسدت فيه حكمة شعبة مصر العريق، وامتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل واستحق تقديرًا خالدًا من شعبه ووطنه ومن جميع شعوب العالم، ليكون البطل المصري الذي تظل سيرته ملهمة لنا وللأجيال القادمة".

وأوضح السيسي أن السادات اتخذ قرار حرب أكتوبر في ظل ظروف صعبة وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط والإعداد والتدريب؛ سياسيًا من خلال عبقرية واضحة مشهود لها، وعسكريا من خلال كفاءة وقدرة القوات المسلحة، فكان الانتصار الذي أعاد لمصر وللأمة العربية بأسرها الكرامة والشرف، وأكد مدى قوة وصلابة هذا الشعب العظيم.

وأردف: "لأن الحرب لم تكن أبدًا هدفًا في حد ذاته، ولأن الشعب صاحب الحضارة الأعرق يعرف معنى السلام، فقد مهدت الحرب الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث ويتجه نحو السلام ليضع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مسؤولياتها التاريخية".