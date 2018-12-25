السيسي في كلمة للأمة بمناسبة "مئوية السادات": سيظل خالدًا في وجدان شعبه

كتب - أحمد جمعة:

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للأمة اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات.

وقال الرئيس السيسي في كلمته التي نقلها التلفزيون المصري: "سيظل أنور السادات خالدًا في وجدان شعبه وشعوب العالم، وكما نال في حياته جائزة نوبل للسلام، لا يزال ينال التكريم والتقدير على أرفع المستويات حتى يومنا هذا".

وأضاف الرئيس السيسي: "رسالة السادات لكم كانت واضحة كتبه بدمائه التي روت تراب مصر المقدس، وجوهرها أن مصر تعلو ولا يعلو عليها، لا تقبلوا الظلم والمهانة، لا تستسلموا لاحتلال أو طغيان".

وأوضح السيسي أن السادات تفانى حتى آخر قطرة من دمائه في سبيل وطنه.

وتابع: "تحية تقدير واحترام نتوجه بها لاسمه وأسرته، مجددين العهد بأن تظل مصر ومصالحها العليا نصب أعيننا لا نحيد عنها ولا نرضى بغيرها بديلًا".