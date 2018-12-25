وزير القوى العاملة يبحث إقامة ملتقى توظيفي لشباب الجيزة يناير المقبل

كتب– أسامة عبد الكريم

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة، النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب؛ لبحث إمكانية عمل ملتقى توظيف لشباب الجيزة، خلال يناير المقبل، لتوفير فرص عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

وأوضح الوزير، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار توجه حاسم من الدولة المصرية نحو القضاء على البطالة بما نراه ملموسًا من ملتقيات توظيف حقيقية توفر فرص عمل لائقة للشباب، مشيرًا إلى أن معدل البطالة بدأ فى التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والحالية من أجل توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد .

وأضاف سعفان، في بيان، اليوم، أن الوزارة حريصة على العامل المصري كونه عصب الاقتصاد القومي للبلاد وأساس نهضته وتنميته بإحداث التوافق بين الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل المصري بهذه الملتقيات الفاعلة .

ووجه الوزير، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالجيزة؛ للبدء فورا في الإعداد لتنظيم الملتقى بأسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار تسجيل بيانات جميع المتقدمين في الملتقى على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، لمتابعة من يتم تعينهم أولا بأول من خلال استمارة (1) تأمينات بما يفيد التعيين.