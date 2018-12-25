مصر للطيران: 104 رحلات إضافية للمدن السياحية بمناسبة الكريسماس

كتب- طه عبيد:

أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تسيير 104 رحلات داخلية إضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، اعتبارًا من اليوم ٢٥ ديسمبر الجاري وحتى مطلع العام الجديد ٥ يناير المقبل، بالإضافة إلى الرحلات المنتظمة إلى المدن السياحية بمناسبة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وقال "عادل" في تصريحات صحفية، اليوم، إن الشركة طرحت عددًا من العروض والبرامج السياحية المختلفة لتناسب جميع شرائح الركاب والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد واحتفالات العام الجديد في المدن السياحية.

من جانبه أوضح الطيار شريف خليل، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس"، أنه من المقرر تسيير 33 رحلة جوية من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، و20 رحلة إضافية من القاهرة إلى الغردقة، و20 رحلة جوية إضافية إلى الأقصر، و25 رحلة إضافية إلى أسوان، و6 رحلات إضافية من أسوان إلى أبو سمبل؛ تزامنًا مع بدء تشغيل الشركة لرحلات داخلية من مطار سفنكس الدولي، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي في الفترة من 25 يناير وحتى 9 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران نحو 15 رحلة أسبوعيًا، في فترة إجازة نصف العام الدراسي، من وإلى مطار سفنكس إلى كل من الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة.