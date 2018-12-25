القصبي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: كلنا شركاء في بناء مصر الجديدة

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد.

وقال القصبي، في بيان الثلاثاء: "كلنا شركاء في هذا الوطن، وجميعنا جزء لا يتجزأ من مصر الجديدة، والتي يبنيها كل المصريين، متمنيا أن يكون العام المقبل لمصر عام رخاء وقوة لمصر على الصعيدين العربي والدولي".

وأضاف القصبي، أننا جميعا نسير في اتجاه نحو بناء الوطن داخليا وخارجيا، وما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة من مشروعات في كل المناحي والمجالات يعود علينا جميعا بالخير ونحصد ثماره.