متحف النسيج ينظم معرض "الله محبه" بشارع المعز

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم متحف النسيج المصري، بشارع المعز، الأربعاء ٢ يناير المقبل، معرضا عن نسيج جبانة البجوات بواحة الخارجة بعنوان "الله محبة"؛ في إطار الاحتفالات التي ينظمها قطاع المتاحف بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر مارس، ويضم عددًا من قطع النسيج الفريدة التى عثر عليها فى مقابر جبانة البجوات منها خمس قطع تعرض لأول مرة وهى تظهر تأثر الفن المسيحى الوليد بالفن المصرى القديم فى البداية ثم اتخاذه ملامحه الخاصة من البساطة ورمزية الزخارف وغيرها بعد ذلك.

وأضافت صلاح، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المعرض يحمل رساله مهمة توكد أن مصر شهدت العديد من المراحل التاريخية المختلفه والتي تعبر عن تواصل واستمرارية عطاء الإنسان المصرى على مر العصور

ومن جانبه قال الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام متحف النسيج إن جبانة البجوات تعتبر من الجبانات المسيحية المبكرة التى تعود بداياتها إلى القرن الثانى الميلادى حيث فر اليها العديد من المسيحين هربا من إضطهاد الرومان والبيزنطيين ، ويرجع اسمها إلى الطراز المعمارى الذى بنيت به والذى اتخذ شكل القبوات.

ونوه إلى أنه سيقام عدد من الفعاليات خلال الاحتفالية منها محاضرات وندوات متخصصة عن الفن القبطى، بالإضافة إلى ورش فنية وتعليمية للأطفال، وجولات خاصة للزائرين وعرض فيلم عن مقابر البجوات.

كما سيقام معرض لكتب الآثار المتخصصة من إصدارات وزارة الآثار.