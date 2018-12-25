"تعليم القاهرة" تكرم الطلبة المميزين من ذوي القدرات الخاصة

كتب- محمد نصار:

أقامت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة القاهرة، حفلًا لتكريم الطلبة المتميزين والفائزين في المسابقات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمسرح مدرسة كليه السلام الرسمية لغات.

وحسب بيان، الثلاثاء، شارك طلبة القاهرة في مسابقات وزارة التربية والتعليم الإدارة المركزيه للتربية الخاصة (في كرة القدم الخماسية وكرة الجرس وألعاب القوى والنشاط المسرحي والنشاط الثقافي) وحققوا بطولات على مستوى الجمهورية.

وكرم محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات الطلبة الفائزين ومشرفيهم، وقدم طلبة مدارس النور فقرة موسيقية، كما قدم طلاب مدارس الأمل فقرة العزف المتميز وعرض مسرحي بأداء رائع لطلبة مدارس التربية الفكرية، كما تم تكريم فريق العمل بالإدارات.