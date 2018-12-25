شيخ الأزهر يغادر السعودية بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام

كتب – محمود مصطفى:

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المملكة العربية السعودية، ظهر الثلاثاء، بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام.

والتقى شيخ الأزهر، خلال زيارته للسعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومفتي عام المملكة، و بحث مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والأزهر، وأدى مناسك العمرة، وزار المدينة المنورة.

وكان في وداع شيخ الأزهر لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، ومندوب عن المراسم الملكية.