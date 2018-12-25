"أمطار رعدية".. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة قادمة (درجات الحرارة)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من الأربعاء وبعد غد الخميس، ستشهد البلاد العديد من التغيرات المناخية المصاحبة للأمطار ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مع نشاط كثيف للشبورة المائية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن طقس الغد الأربعاء، سيكون معتدل على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على القاهرة، واللوجة البحري، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف عبدالعال، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على محافظات السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري قد تمد إلى القاهرة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن بعد غد الخميس ستنشط الرياح المنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحر والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية 20 13

السواحل الشمالية الشرقية 12 14

الوجة البحري والقاهرة 20 13

جنوب سيناء 24 16

شمال الصعيد 20 9

جنوب الصعيد 24 11 ​