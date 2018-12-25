"اقتراحات النواب": تكليف خريجي التربية بالخدمة العامة في المدارس

كتب- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز الغول، بشأن تكليف خريجي كليات التربية لقضاء عام كامل، خدمة عامة في المدارس لسد العجز في المدرسين، وأبدى ممثل وزارة التربية والتعليم تأييده للمقترح.

وقال النائب محمد الغول، في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لم تحقق الهدف منها وهو سد العجز، خاصة أن كل من تم تعيينهم في هذه المسابقة عينوا في محل إقامتهم وظل العجز كما هو.

وأوضح "الغول"، أن هناك آلاف الطلاب على مستوى الجمهورية يتخرجون من كليات التربية ويقضون سنة خدمة عامة عقب التخرج بصورة روتينية بحتة ولا يتم الاستفاذةمنهم، والمقترح يتضمن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة في كل محافظة تختار الطلاب في النطاق الجغرافي لكل مركز وقرية واختيار الأفضل من بينهم ليتم تغطية العجز في عدد المدرسين، ويتم منحهم حوافز ومكافآت، وهذه السنة ستساعد الشباب لتاهيلهم لسوق العمل.