بالصور.. وزراء الخارجية والمالية والنقل يجرون فحص "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أجرى وزراء الخارجية والمالية والنقل، الفحوصات الطبية الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي الكشف عن الأمراض غير السارية.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أجرى الفحوصات الخاصة صباح اليوم بنقطة الفحص الموجودة بمقر عمله بديوان عام الوزارة، من خلال الفرق الطبية المتحركة، فيما أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل الفحص أمس.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و141 ألفًا و960 مواطنًا حتى ظهر اليوم الخامس والعشرين "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأوضحت وزيرة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 22 مليون مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، و جميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان.