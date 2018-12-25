إحداها "إلغاء الامتحان".. "الأزهر" تحدد عقوبتي المحمول في اللجان- مستند

كتب – محمود مصطفى:

حظرت جامعة الأزهر، اصطحاب الطلاب للمحمول نهائيا داخل لجان امتحانات نصف العام الدراسي.

ونص قرار جامعة الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على إلغاء امتحانات المادة التي يصطحب فيها الطالب هاتفه المحمول داخل اللجنة، إذا كان مغلقا.

وتضمن القرار إلغاء الامتحانات بالكامل للطالب وإحالته لمجلس تأديب، حال اصطحابه الهاتف المحمول وهو مفتوحا داخل اللجنة.

ونص القرار، على ضرورة مخاطبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للطلاب، لإعلامهم بالقرارات الجديدة.

يأتي قرار حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات جامعة الأزهر، ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الجامعة، مع بداية الفصل الدراسي، لضبط العملية التعليمية ومنظومة الامتحانات.

وأصدرت جامعة الأزهر، مطلع العام الدراسي الحالي، قرارًا بمنع الطلاب الذين يرتدون السلاسل أو الأساور الذهبية أو البناطيل المقطعة أو يقومون بحلق شعر رأسهم على طريقة القزع، من دخول الحرم الجامعى ويمكن أن يتطور الموضوع إلى الفصل من الجامعة فى حالة تكرار الأمر.

وقالت الجامعة في بيان لها، إنه تقرر منح الطالب الممنوع من الدخول مهلة أسبوعاً قبل أن يتم منعه من الوجود فى الجامعة بشكل نهائى، مؤكدة أن تلك القرارات تأتى فى إطار عودة الانضباط داخل جامعة الأزهر.