نقيب الصحفيين: نناقش الاعتداء على الزملاء بـ"الصيادلة" باجتماع المجلس المقبل

كتب- مصطفى علي:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعًا عاديًا له مع نهاية العام؛ لبحث أزمة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا النقابية الأخرى.

وأضاف سلامة لمصراوي، الثلاثاء، أن الاجتماع في الغالب سيكون يوم السبت المقبل قبل حفل توزيع جوائز التفوق الصحفي، ولكن يجري حاليًا الترتيب مع أعضاء المجلس للاتفاق على الموعد المناسب، ومن المقرر مناقشة عدد من القضايا المختلفة على رأسها أزمة الاعتداء على محرري نقابة الصيادلة وتأكيد الدعم الكامل لهم قانونيًا ومعنويًا، بالإضافة إلى موقف الموقع الإلكتروني للصحف الحزبية، وأزمات الصحفيين بالصحف المتوقفة وغيرها من القضايا الأخرى التي تخص المهنة.

وكان عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تقدم ببلاغ للنائب العام يتضامن فيه مع الزملاء المعتدى عليهم في بلاغاتهم المقدمة للنائب العام والتي تضمنت محاولة نقيب الصيادلة الهروب من الاتهامات المسندة إليه بتعديه عليهم بالضرب والسب والقذف وإحداث إصابات بالغة، وإتلاف هواتفهم، وكاميراتهم الشخصية.