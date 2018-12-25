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    رئيس مجلس الشورى السعودي يصل مجلس النواب للقاء عبدالعال

    12:41 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
    رئيس مجلس الشورى السعودي يصل مجلس النواب للقاء عبدالعال

    الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ

    كتب- أحمد علي:

    وصل منذ قليل الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، لمقر البرلمان المصري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى القاهرة.

    وكان فى استقباله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة رسمية وجهها الدكتور علي عبدالعال إلى الشيخ عبدالله لزيارة بلده الثاني مصر، بهدف إجراء مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك.

    يذكر أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قد استقبل صباح أمس الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق له، بمطار القاهرة الدولي.​

    عبدالله بن محمد آل الشيخ السعودية مجلس الشورى السعودي علي عبدالعال مجلس النواب

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