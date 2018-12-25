الخميس.. مد العمل بجميع مأموريات الضرائب حتى الثامنة مساءً

القاهرة - مصراوي:

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه قرر مد ساعات العمل في جميع المأموريات الضريبية "عامة ومضافة" إلى الساعة الثامنة مساءً، يوم الخميس المقبل، آخر أيام مهلة المرحلة الثانية من قانون التجاوز عن غرامات تأخير سداد الرسوم الضريبية بنسبة 70%.

وأضاف حسين في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب على التيسيير على الممولين والمسجلين المخاطبين بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2018.

وينص القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة على تطبيقه على ثلاث شرائح، حيث يتم حاليًا تطبيق الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير والتي بدأت في 13 نوفمبر ومن المنتظر أن تنتهي بعد غدٍ الخميس 27 ديسمبر.

وعقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء، ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.

وكانت المهلة الأولى من القانون انتهت يوم 12 من الشهر الماضي بعد أن بدأت في منتصف أغسطس الماضي والتي منحت فيها الوزارة الممولين المتقدمين إعفاءً بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.