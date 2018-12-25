أبرزها "شبرا بنها الحر".. ننشر حصاد "النقل" في الطرق والكباري لعام 2018

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت وزارة النقل حصادها لعام 2018، والمشروعات التي أنجزتها بقطاعات الوزارة المختلفة من طرق وكباري وسكك حديدية ومشروعات مترو الأنفاق والنقل البحري.

وينشر مصراوي مشروعات وزارة النقل:

أولاً: مشروعات الطرق والكباري:

قالت الوزارة إن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2018 ( المشروع القومي للطرق ) بإجمالي 290 كم، وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم بتكلفة إجمالية قدرها 3460 مليون جنيه، يساهم المشروع في تخفيف الكثافة المرورية على الطريق الزراعي الحالي ( 160 ألف سيارة / يوم ) والتكامل مع الطريق الدائري الإقليمي بما يخدم حركة النقل في محافظات الدلتا، وإنشاء محور بنها على النيل بطول 4,5 كم بتكلفة إجمالية قدرها 595 مليون جنيه، ويساهم المشروع في ربط القوس الشمالى من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا.

وتابعت الوزارة في بيان، الثلاثاء: "إنشاء القوس الشمالي الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 33كم بتكلفة إجمالية قدرها 3350 مليون جنيه، ويساهم المشروع في استكمال إنشاء الطريق الدائري الإقليمي للربط المباشر بين محافظات الجمهورية دون الدخول إلى القاهرة وخاصة الشاحنات الثقيلة وأيضًا محور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلى إقليم القاهرة الكبرى من خلال تقاطعات حرة، وإنشاء وصلة المنيا إلى طريق الشيخ فضل رأس غارب بطول 55 كم بتكلفة إجمالية قدرها 423 مليون جنيه، ويساهم المشروع في ربط مدن الصعيد بموانئ البحر الأحمر وخلق محور جديد لتسهيل حركة إنتقال العمالة والحركة السياحية، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم بتكلفة إجمالية قدرها 412 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تدعيم الطرق التي تخدم المناطق الزراعية والتنموية الجديدة وربطها بوادي النيل ( محافظات الصعيد ) والتكامل مع شبكة الطرق بالوادي الجديد وبما يختصر المسافات بالنسبة لسكان واحات الصحراء الغربية".

وأضاف الوزارة، بالإضافة إلى القوس الشمالي الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 57 كم بتكلفة إجمالية قدرها 4900 مليون جنيه، ويساهم المشروع في استكمال إنشاء الطريق الدائري الإقليمي للربط المباشر بين محافظات الجمهورية دون الدخول إلى القاهرة وخاصة الشاحنات الثقيلة ومحور متكامل يربط جميع الطرق السريعة والرئيسية المتجهة إلى إقليم االقاهرة الكبري من خلال تقاطعات حرة، ومحور الخطاطبة على النيل والرياح البحيري والرياح الناصري بطول 7.5 كم بتكلفة إجمالية قدرها 1300 مليون جنيه، ويساهم المشروع في ربط القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا، والمرحلة الأولي من محور طما على النيل بطول 6.1 كم بتكلفة إجمالية قدرها 550 مليون جنيه، ويساهم المشروع في ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل والمساهمة في خلق تجمعات عمرانية جديدة وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة.

أما عن مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالي 400 كم خلال عام 2018:

في الفترة من 1/1/2018 حتى 31/12/2018

جرى إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5 كم بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث، ورفع كفاءة طريق سنتريس / أشمون بطول 9 كم بتكلفة إجمالية قدرها 9 مليون جنيه، يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث، ورفع كفاءة طريق ورصف شبين الكوم / الباجور / القناطر بطول 45 كم بتكلفة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث، وصيانه طريق طما / سوهاج بطول 55 كم بتكلفة إجمالية قدرها 14 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث، وكوبري كلابشة (مرحلة أولى ) (طرق) 16 كم طيقة رابطة بتكلفة إجمالية قدرها 642 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

وشملت المشروعات كذلك: "تطوير وإنشاء طريق برج العرب في المسافة من الكافوري / سيدي كرير (مرحلة اولى) بطول 13 كم بتكلفة إجمالية قدرها 408 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث ورفع كفاءة طريق الغردقة / رأس غارب بطول 20 كم بتكلفة إجمالية قدرها 75 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث، وصيانة ورفع كفاءة طريق دهب / نويبع بطول 25 كم مرحلة أولي بتكلفة إجمالية قدرها 47 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث، ورفع كفاءة المسافة من كم 132 القاهرة الي كم 115 بالطريق الصحراوي الغربي بطول 17 كم كم بتكلفة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه حيث يساهم المشروع في تحسين مستوي الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية علي الشبكة والحد من الحوادث.

واستكمال أسيوط / سوهاج الغربي بطول 30كم بتكلفة إجمالية قدرها 72 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث

وازدواج طريق سوهاج / قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه، ويساهم المشروع في تحسين مستوى الخدمة للطريق وتحسين حالة الرصف وتحقيق السيولة المرورية على الشبكة والحد من الحوادث

3- المحاور على النيل والكباري العلوية

تم تنفيذ 3 محاور على النيل: ( بنها – الخطاطبة – طما ) بتكلفة إجمالية قدرها 2445 مليون جنيه، ويساهم المشروع في ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل والمساهمة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة حركة النقل، و12 كوبري علوي: ( كباري طريق السويس – التوفيقية – دمنهور – مرغم – قوص – بلطيم – تقاطع الدائري الإقليمي مع الزراعي عند بنها – تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدي كرير ) بتكلفة إجمالية قدرها 1693 مليون جنيه، ويساهم المشروع في إلغاء التقاطعات السطحية علي شبكة الطرق لتحسين السيولة المرورية والحد من الحوادث على الشبكة.