صرف شهرين تعويضًا لـ130 عاملا بشركة توقف نشاطها في الإسكندرية

كتب- أسامة عبدالكريم:

نجحت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وإدارة شركة ميناس للمشروعات الاستثمارية في إبرام اتفاقية عمل جماعية، يستفيد منها 130 عاملاً في منحهم تعويضا عن توقف نشاط الشركة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على صرف تعويض لـ130 عاملاً بواقع أجر شهرين عن الشامل لكل عامل أمضى في الخدمة أقل من عشرة سنوات، وصرف ثلاثة أشهر على الأجر الشامل للعاملين القدامى على أن يتم صرف هذه المستحقات في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وحسب بيان، الثلاثاء، وقعت الاتفاقية تحت رعاية باتعة محمد أمين مدير المديرية، وصبحى جرجس ملك، مدير إدارة علاقات العمل، وإيناس لبيب إبراهيم موجه العلاقات بالمديرية، وعن النقابة العامة ممدوح محمدى بصفته رئيس النقابة، وعن الشركة أيمن نبيل كيرلس رئيس مجلس إدارة الشركة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.