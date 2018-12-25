رئيس قطاع المياه الجوفية لـ"مصراوي": الخزانات الجوفية مستقبل مصر الاستراتيجي

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري، إن مصر تتبع سياسة السحب الآمن من الآبار الجوفية، لافتًا إلى أن الوزاة لا تتهاون في فرض غرمات على عمليات السحب الجائر، من القرى السياحة أو الأهالي المخالفين.

وأضاف سركيس لـ"مصراوي"، أن وزارة الري عامل رئيسي ومهم في كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة مثل مشروع المليون ونصف فدان، وعدد من المدن الجديدة، موضحًا أن الآبار الجوفية هي مستقبل مصر وعصب الاستثمار.

* يعج الساحل الشمالي بالقرى السياحية.. كم عدد الآبار هناك؟

الجزء الغربي من البلاد يعد من أكثر المناطق المشغولة بالآبار، حيث يضم 3000 بئر تستخدم في الأغراض السياحية والري بطاقة استهلاكية تبلغ 6 مليارات متر مكعب من المقرر المائي، ولكنها لا تستخدم في مياه الشرب.

* كم تغطي المياه الجوفية من مساحة مصر؟ وهل هي كافية للاستهلاك أم لا؟

الخزانات الجوفية تعد مستقبل مصر الاستراتيجي، والذي نلجأ له وقت الحاجة وتنقسم إلى أعداد من الخزنات متجددة وغير متجددة ولكن أشهرها خزان الرباعي ونهر النيل وهم مصادر شبه متجددة عن طريق مياه الأمطار أما خزان "الحجر الرملي النوبي" فهو مستقبل مصر حيث يغطي 90% من مساحات الجمهورية.

* أشرح لنا أسباب دراسة خصائص كل خزان جوفي؟

قمنا بتوقيع بروتوكول مع جامعة القاهرة لدراسة صفات الخزانات من حيث الحدود الأربعة لكل خزان ونوعيتها، والكميات المحددة لضمان تطبيق "الحد الآمن" لتوفير فرص الاستثمار والزراعات المناسبة لكل منطقة.

*ما الاختلافات بين جودة المياه في تلك الأبار؟

منطقة الفرافرة، على سبيل المثال، يخدمها خزان الحجر الرملي النوبي، الذي يتراوح عمق الآبار فيها بين 800 – 1200 متر ومياها جيدة ذات جودة مرتفعة جدًا، تقترب من جودة مياه النيل، وتبلغ درجة ملوحتها 500 جزء في المليون، بينما عمق الآبار في هذه المنطقة بين 100 - 300 متر، وتبلغ درجة ملوحتها من 1000 – 6000 جزء في المليون وهكذا كل بئر له خصائصه ودرجة عمق وملوحة.

* ما دور وزارة الري في توفير المياه في مشروع المليون ونصف والعاصمة الإدارية؟

وزارة الري توفر المياه لكافة المشروعات القومية، هذا هو دورها سواء كان في المدن الجديدة أو المشروعات الزراعية، وعلى سيل المثال وليس الحصر مدينة بدر والعاصمة الإدارية ومشروعات الفرافرة وغرب المنيا، وعدد من المدن الجديدة لإنهاء مشروعات القومية.

* حدثنا عن المخالفين وأضرار السحب الجائر؟

رصدنا حالات مخالفة عديدة ولكي أكون صريح معظمها حالات فردية في عدد من الآبار على طريق "القاهرة - الإسكندارية" لأن تلك المخالفات تؤثر على تجربة الضخ وهبوط معدلات ضخ الترومبات بسب زراعة محاصيل مخالفة وشرهة للمياه.

* ما هي عقوبة السحب الجائر؟

توجد عدة خطوات: أولها عمل محضر مخالف بحساب الكميات التي تم استهلاكها، ثم بعد ذلك توجيه إنذار للمخالف بعدم تكرار المخالفة، إذا لم يلتزم يتم عمل إزالة للبئر.

* كم يستغرق البئر للحصول علي الترخيص؟

72 ساعة فقط عقب الحصول على مستند الملكية للأراض التي تحتاج إلى ترخيص بئر من جانب جهة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أو إدارة الأملاك الاجهازة الجديدة بالمدن.

* وأخيرًا.. كم تبلغ تكلفة حفر بئر واحد تقريبا؟

بحسب التكلفة والموقع الجغرافي، ونستطيع أن نقول أن الأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه إلى 5 الآف جنيه، وللعلم نحن دورنا فني وإشرافي.​