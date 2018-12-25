رئيس شعبة الدواجن: الدولة ماضية في تطبيق منع تداول الطيور الحية "دون تراجع"

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرف التجارية، إن الدولة ماضية في تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية ودون تراجع، لافتًا إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ القانون ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"مصراوي"، أن القاهرة تضم 10 آلاف محل غير مرخص، مشيرًا إلى أن التنمية المحلية أرسلت خطابات لكافة المحافظات والمديريات للمرور على المحال لسرعة انتهاء الترخيص والدخول في المنظومة الجديدة.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن عدد من الوزرات ستساهم في تطبيق القانون، وهي وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية، موضحًا أن البرنامج الزمني للتطبيق لن يتعدى عامًا.

وأشار إلى أن 90% من المحال غير مرخصة، سواء في القاهرة أو في باقي المحافظات الأخرى، مؤكدًا أن القانون يستهدف تطبيق منظومة صحية متكاملة مع ضمان عدم تأثر أصحاب المحال بتنفيذ آليات القانون.

وأثار قرار وزارة الزراعة، بمنع تداول الدواجن الحية في المحال التجارية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، جدلًا بين مربيي الدواجن والمستهلكين، إلا أن تطبيق القانون أصبح بالتوافق بين ممثلي المربيين والدولة عقب تأسيس لجنة تنفيذ القرار.

وينص القانون علي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة.

​