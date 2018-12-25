"الآثار" و"المالية" يحتفلان بإصدار ميداليات مسار رحلة العائلة المقدسة

كتب - يوسف عفيفي:

تحتفل وزارة الآثار ممثلة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة المالية -مصلحة سك العملة المصرية- بإصدار ميداليات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، في قصر المانسترلي بالقاهرة.

يحضر الحفل كل من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، واللواء عبدالرؤوف أحمدي رئيس مصلحة سك العملة.

ويعرض الحفل، الميداليات التذكارية التاريخية لرحلة العاسلة المقدسة، مع عقد ندوة عن رحلة العائلة المقدسة، يلقيها الدكتور إسحاق عجبان رئيس معهد الدراسات القبطية، كما سيقدم الدكتور عاطف نجيب، نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عرضًا تقديميًا عن رحلة العائلة المقدسة.​