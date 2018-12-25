الرئيس السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

القاهرة - (مصراوي):

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية عزاء للملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.