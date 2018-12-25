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الرئيس السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

12:44 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
الرئيس السيسي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

الرئيس عبدالفتاح السـيسي

القاهرة - (مصراوي):

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية عزاء للملك سلمان بن عبدالعزير آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود طلال بن عبدالعزيز آل سعود

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