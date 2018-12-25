"حريصون على دعمهم".. 16 رسالة للسيسي في حفل "ذوي الإعاقة" -صور

بالصور.. فنانون يدعمون ذوي القدرات الخاصة في يومهم العالمي

القاهرة- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي عقد مساء الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

ويرصد مصراوي أبرز الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية.

- أبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة يحققون العديد من النتائج المبهرة بمجالات متعددة.

- الدولة حريصة على تكريم الأشخاص ذوي الإعاقة

- على الحكومة والبرلمان دراسة خصم مبالغ مالية ضئيلة من كل من يحصل على مرتب ثابت سواء معاش أو موظف، وذلك لصالح صندوق ذوي الإعاقة.

- الدولة لا تدخر جهدا لدعمهم ورعايتهم

- تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

- على الحكومة إعداد بيان إحصائي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية.

- التوسع في توفير كود الإتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع المنشآت الرياضية

- زيادة المشاركات الدولية لهم في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

- مساواة الحاصلين من ذوي الإعاقة على ميداليات أولمبية وعالمية وقارية على المستوى الدولي، بالأسوياء، في الجوائز المالية المقدمة لهم.

- إجراء دراسة توفير كود الإتاحة الهندسي في جميع المرافق والشقق السكنية، لإزالة المشقة على الأشخاص ذوي الإعاقة.

- توفير التأمين الصحي الشامل لهم جميعاً على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية في العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية.

- الاهتمام بالعلاج الوظيفي وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، مع تعميم الاكتشاف والتدخل المبكر في مراكز صحة الأسرة بالمحافظات، لاكتشاف الإعاقة وتقديم البرامج العلاجية.

- على وسائل الإعلام المختلفة العمل على زيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم، مع الحرص على تقديم خدمات إعلامية تناسبهم وتتفق مع طبيعة كل إعاقة، فضلاً عن تسليط الضوء على الفعاليات والأحداث الخاصة بهم، والنماذج الناجحة منهم

- نسبة ذوي الإعاقة في مصر من 9 إلى 10% وهو عدد كبير

- المرحلة الصعبة التي مر بها الوطن بدءًا من عام 2011 وحتى 2014، مرت لوجود ذوي الاحتياجات الخاصة بين أفراد الشعب المصري.

- "أقول لكل المصريين عام سعيد عليكم وعلى أشقائنا المسيحيين وعلى مصر وعلى كل الدنيا.. وتحيا مصر".