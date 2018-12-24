​برلماني: قانون العمل الجديد مهم للغاية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية

كتب- محمد نصار:

قال النائب عفيفي كامل، إن "قانون العمل الحديد مهم للغاية لاسيما في المرحلة الحالية التي تنطلق فيها مصر نحو التنمية عقب فترة الكساد التي أصابت الدولة منذ ٢٥ يناير 2011 وحتى الآن".

وأضاف كامل، خلال ندوة حزب المحافظين لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المُقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الإثنين، أن النهضة التي تريدها مصر لن تتحقق إلا بجهود العمال لزيادة الانتاج في مختلف المجالات والاتجاه إلى التصدير بعد ذلك والمنافسة بقوة على مستوى عالمي.

وتابع عضو مجلس النواب: "عايزين ننسى فكرة العمل في الحكومة بشكله التقليدي، لابد من أن يتم مراعاة التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم ليتم دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستفادة للدولة المصرية من ذلك".