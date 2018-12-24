بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ليلة عيد الميلاد

كتب- إسلام ضيف:

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس الأقباط الكاثوليك بمصر، مساء الاثنين بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وبدأت الاحتفالات بقداس ليلة عيد الميلاد، بدخول البطريرك في موكب يتقدمه كشافة وشمامسة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وسط ألحان قبطية خاصة بعيد الميلاد، وأعقب القداس كلمة البطريرك التي تحمل عنوان "ميلاد المسيح هو الفرح والخلاص للبشر".

وشهدت كاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة الذين تواجدوا في محيط الكاتدرائية منذ وقت مبكر.

ويحضر القداس محمد نجم، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومندوب عن وزير الداخلية.