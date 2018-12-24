بالصور.. فنانون يدعمون ذوي القدرات الخاصة في يومهم العالمي

كتب- محمود مصطفى:

شارك عدد من الفنانين والفنانات في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، التي عقدت الاثنين، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان من بين الحضور: رجاء الجداوي، وأشرف عبدالباقي، ومنى عبدالغني، ووفاء عامر، وأحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة، ونشوى مصطفى، حيث شاركوا في عرض أزياء مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة بالاحتفالية.

واحتفل الفنان أحمد فلوكس، وزوجته الفنان هنا شيحة، بحفل زفافهما، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية.

وظهرت الفنانة هنا شيحة، مرتدية فستانا أبيض برفقة عدد من البنات الصغيرات، فيما ارتدى أحمد فلوكس بدلة مصطحبًا عددا من الأطفال الصغار.

وعلقت الفنانة رجاء الجداوي، على إطلالتهما، قائلة: "مبروك يا أحمد..مبروك يا هنا.. ربنا يسعدكم يا رب ويهنيكم وتجيبوا ولاد أكتر من دول".

من جانبها، وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر للرئيس السيسي أثناء اصطحابها لـ"أدهم" أحد أطفال ذوي الإعاقة في عرض الأزياء باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، قائلةً: "سيادة الرئيس بضعفائكم ترزقون وبضعفائكم تنصرون.. ربنا ينصرك ويرزقك برزقنا".

فيما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفنانة رجاء الجداوي، خلال تقديمها لعرض أزياء ذوي القدرات الخاصة، قائلًا: "أنا بشكرك جدا.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك وهتفضلي طول عمرك شيك جدا".

وقالت "الجداوي"، في تصريح لمصراوي، مساء الاثنين: "كلام الرئيس السيسي لي تاج على رأسي، الريس كان في منتهى التواضع"، مضيفةً: "ما قدرتش أمسك نفسي والرئيس بيقولي أنتي شيك في كل حاجة فبكيت"، متابعة: "ربنا ينصره ويديله الصحة ويبارك فيه".