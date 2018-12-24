مستشار وزير القوى العاملة: القانون الجديد خلق توازنًا بين الحقوق والواجبات

كتب- محمد نصار:

قال المستشار إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوى العاملة، إن قانون العمل من القوانين المهمة والصعبة، مؤكدًا أن الهدف منه واحد للجميع سواء الحكومة أو العمال أو أصحاب الأعمال.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال ندوة حزب المحافظين، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، أن الحكومة لم تنفرد بوضع مشروع قانون العمل الجديد، لكنها نظمت الكثير من ورش العمل وجلسات الحوار المجتمعي بحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية بهذا القانون.

وتابع: "منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٦ تم إعداد مسودات أولية، وفِي ٢٠١٦ تم الخروج بمسودة نهائية للقانون، وتم عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة، ثم مجلس النواب".

وأكد مستشار الوزير، أن هذا القانون يتفق مع مواد الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأن القانون أبقى على الحقوق المكتسبة للعمال، لكنه خلق توازنًا بين الحقوق والواجبات.